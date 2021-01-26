انتشار طفرات كورونا.. الصحة الإسرائيلية توصي بتمديد الإغلاق لمدة أسبوع

أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، الحكومة بتمديد الإغلاق لمدة أسبوع، في ظل عدم التباطؤ المرجو بانتشار الجائحة والمعطيات المرتفعة وانتشار طفرات كورونا، وبسبب الضغط الذي تعاني منه أقسام كورونا في المشافي.





وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن وزارة الصحية اوصت بفتح جزئي للتعليم والاكتفاء بصفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية، والصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الخاص (لذوي الاحتياجات الخاصة).





وأكدت القناة أن الخبراء في وزارة الصحة يرفضون الخروج السريع من الإغلاق والتعجل في رفع القيود، ويصرون على تمديد القيود على المصالح التجارية وأماكن العلم، والسماح بعمل المصالح التي لا تستقبل الجمهور، أو الخدمات العلاجية التي تقدم خدماتها للأفراد.





ونقلت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤولين في وزارة الصحة قولهم إن المعيار الأهم في ما يتعلق باتخاذ قرار حول تمديد الإغلاق هو عدد الإصابات الخطيرة التي تخضع للعلاج في المشافي.





وتوفي 23 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 6,015 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم.





​​وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع حصيلة الإصابات النشطة إلى 71,333، في حين بلغ مجمل الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي 605,397.





وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 10.1%، حيث أجري حتى الساعة الـ17:19 من مساء اليوم، نحو 60 ألف فحص. وشهد يوم أمس، الأحد، تسجيل 4,923 إصابة، بعد إجراء 54,408 فحصا، بمعدل فحوصات مُوجبة وصل إلى 9.3%.





وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 4,478 حالة؛ منها 23 حالة فارقت الحياة منذ ساعات صباح اليوم.





وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 1,174، من بينها 420 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 325 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.