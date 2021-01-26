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أخبار العالم

نتنياهو يمارس ضغوطا لحث العاهل المغربي على زيارة إسرائيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:56 ص
نتنياهو يمارس ضغوط
نتنياهو يمارس ضغوط لحث العاهل المغربي على زيارة إسرائيل
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سمر صالح
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء بأن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في مقر الأمن القومي التابع لديوانه، يجرون اتصالات مع القصر الملكي في المغرب بهدف تنسيق زيارة للعاهل المغربي محمد السادس الى اسرائيل خلال الاسابيع القادمة، وربما فور انتهاء فترة الاغلاق المفروض على مطار بن جوريون. 

وقال مسؤولون مطلعون للموقع: إن العاهل المغربي يشترط زيارته إلى إسرائيل أن تشمل زيارة رام الله والاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. 

وقال مسؤولون دبلوماسيون إنه ليس من المؤكد أن يوافق العاهل المغربي على زيارة اسرائيل قبل الانتخابات في اسرائيل ، لعلمه بأن نتنياهو قد يوظف الزيارة في حملته الانتخابية. 

وقال مسؤول للموقع :"هناك اتصالات، ومحاولات، لكن من الصعب رؤية هذا يحدث يتحقق, نحن نعرف ان ديوان رئيس الحكومة ومجلس الامن القومي يريدون هذا، لكن من غير المؤكد انهم سيتمكنون من تحقيق هذا قبل الانتخابات. من يدري فمن الممكن ان يفاجئنا الملك بقدومه". 

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث قبل شهر مع الملك محمد السادس ووجه له الدعوة للقيام بزيارة الى اسرائيل. 

هذا وصادقت الحكومة الاسرائيلية، الاحد، على اتفاق إقامة العلاقات بين البلدين، فيما تم والاسبوع الماضي توقيع اتفاق لتسيير رحلات مباشرة بين البلدين. ومن المتوقع ان تفتح اسرائيل قريبا مكتب اتصال اسرائيلي في الرباط سيتولى مسؤوليته الديبلوماسي دافيد جوبرين. 

كما يسعى المغرب من جانبه هذه الايام الى ترميم احدى العمارات في مدينة تل ابيب وسط اسرائيل، سيستخدمها مقرا لمكتب الاتصال المغربي في اسرائيل وكان يفترض ان يتم افتتاح هذه المكاتب نهاية شهر يناير الحالي لكن قد يرجأ ذلك بسبب الاغلاق. 
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