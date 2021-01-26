متضامنون مع السعودية.. الحريري: هجوم الحوثي على الرياض لتخريب الحلول السلمية في اليمن

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على العاصمة السعودية السبت الماضي ما هو إلا رسائل إيرانية مدانة هدفها التخريب على الحلول السلمية لأزمة اليمن.









وقال الحريري عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متضامنون مع المملكة وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر أنى كان مصدرها".









وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن اعتراض صاروخ في أجواء الرياض أطلقته ميليشيا الحوثي السبت الماضي من اليمن.











كما أظهرت بيانات نشرها موقع "فلايت رادار" تعطل حركة الملاحة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.



