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أخبار العالم

بتهمة الكسب غير المشروع.. السجن 4 سنوات لشقيق نائب الرئيس الإيراني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:59 ص
روحاني
روحاني
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محمد علي
أعلنت إيران أن قضاءها حكم بالسجن لمدة 4 سنوات على شقيق نائب الرئيس الإيراني بتهمة تهريب العملة والكسب غير المشروع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.


وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية حكما ضد مهدي جهانجيري، شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة تهريب العملة، وعامين آخرين بتهمة الكسب غير المشروع.


وفيما يخص الرئيس الإيراني حسن روحاني، فقد قدمت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، اعتذارًا إليه، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر.


وقال التليفزيون الإيراني، إن علي عسكري، مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، اعتذر لرئيس البلاد حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر، مما دفع روحاني للتهديد برفع قضية ضد التليفزيون.


وقال عسكري: "نعتذر لمشاهدي التلفزيون والرئيس المحترم السيد حسن روحاني عما صدر من تصريحات غير محسوبة لأحد الضيوف على شاشتنا".


وأعلن مكتب روحاني للشئون القانونية، في وقت سابق، أنه يعتزم مقاضاة التليفزيون الحكومي بتهمة التشهير، متهما المؤسسة بإهانة الرئيس روحاني، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.


وزعم رجل الدين، أحمد جهان بزرغي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، أن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد وقال: "ربما يجلس المسئول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".

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