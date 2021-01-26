برلماني يطالب بضم المناطق الاقتصادية الجديدة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

اقترح أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم ضم المناطق الاقتصادية الجديدة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مثلها مثل المناطق الحرة المعفاة من الضرببية، وهو الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد ويزيد من معدل الاستثمار خلال الفترة المقبلة.





وطالب «محسب»، في بيان له اليوم، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد، وهو الأمر الذي لا يسهل من مهمة المستثمرين في دفع الضرائب فحسب بل يمنح جذب المزيد من الاستثمارات، ويحفز زيادة معدل الحصيلة الضريبية في مصر.



