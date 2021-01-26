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برلمان

برلماني يطالب بضم المناطق الاقتصادية الجديدة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:58 ص
النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
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فريدة محمد
اقترح أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم ضم المناطق الاقتصادية الجديدة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مثلها مثل المناطق الحرة المعفاة من الضرببية، وهو الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد ويزيد من معدل الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وطالب «محسب»، في بيان له اليوم، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد، وهو الأمر الذي لا يسهل من مهمة المستثمرين في دفع الضرائب فحسب بل يمنح جذب المزيد من الاستثمارات، ويحفز زيادة معدل الحصيلة الضريبية في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب: «على وزارة المالية أن تضع خطط مستقبلية طموحة تساعد الدولة المصرية على ركب مسار التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية».
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