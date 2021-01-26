هجوم عنيف من شوبير على عودة الحراس الأجانب وإمكانية توقف الفار





وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر أثير "أون تايم سبورت اف ام" أن المنتخب الأول يعاني من قلة المهاجمين خاصة في ظل احتلال الأفارقة لمركز المهاجم في معظم أندية الدوري كالأهلي، انبي، المقاولون العرب، مشددا أن عودة الحراس الأجانب سيقضي على الحراس المصريين.







وتابع أن الاتحاد المصري المح لإمكانية توقف استخدام تقنية الفار، مشددا أنه ستكون كارثة حال تحقق هذا الأمر خاصة وأن هناك الكثير من الظلم للفرق بوجود الفار فكيف سيصبح الأمر حال توقف استخدامه.





وأضاف أن الكاميرات كانت معطلة خلال مباراة سموحة وبيراميدز معظم الوقت وهم ما تسبب في أخطاء تحكيميه كارثية.





أما عن استبعاد سموحه من اجتماع أندية الدوري أمس مع الاتحاد فأكد أنه أمر مثير للدهشة مشددا أن في حال وجود أزمة مع رئيس سموحه فلماذا لم يتم دعوه نائب رئيس النادي.

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق توصيات أندية الدوري الممتاز لـ اتحاد الكرة أمس خلال الاجتماع والتي كان من أهمها توصية بعودة الحراس الأجانب للدوري.