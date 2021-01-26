ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو العينين وكيل مجلس النواب: ملف حقوق الإنسان لا يجب أن يكون ذريعة للتدخل في شئوننا والعالم بحاجة لقانون دولي يجرم الإساءة للأديان والرسل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:56 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: إن هناك تكتلا داخل الكونجرس الأمريكي للحديث عن حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وقفة في مواجهة هذا الملف والذي لا يجب أن يختزل في حرية التعبير فقط.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مؤكدا الرفض التام لتدخل في الشأن المصري في ملف حقوق الإنسان.

وأكد أبو العينين، أن الدستور حرص كل الحرص على احترام كل الحريات، قائلا: الإنجاز في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبنية الأساسية هي من حقوق الإنسان.

وقال: لا يجب أن يكون ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شئوننا، ولابد أن نوصل للعالم كله وتحديدا الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية رسالة للكونجرس والاتحاد الأوربي بأن أي تدخل في ملف حقوق الإنسان مرفوض تماما.

وطالب محمد أبو العينين، وزير الخارجية بضرورة العمل على استصدار قانون دولي يرفض الإساءة للأديان والرسل، لاسيما وأن موضوع الرسوم المسيئة تكرر أكثر من مرة، قائلا: السيسي هو الرئيس الوحيد الذي تكلم بحرارة في ملف الرسوم المسيئة للرسول، مشددا على ضرورة التفرقة ما بين حرية التعبير ورفض الإساءة للأديان.

وقال أبو العينين: اتفاق التجارة الحرة مع أفريقيا، قد يكون سببا في استقرار مصر لو تم إحسان إدارة هذا الملف، مطالبا بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل وضع استراتيجية متكاملة تتحدث باسم مصر سواء في أفريقيا أو أوروبا.

وأشاد وكيل مجلس النواب، بجهود وزارة الخارجية، قائلا: دبلوماسية رصينة تتمتع بها وزارة الخارجية المصرية، ولها تواجد قوي في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحركات نجحت بصورة كبيرة في إرجاع الكثير من الحقوق، لاسيما منها اتفاق غاز المتوسط، وما أدى به إلى مزيد من الاستثمارات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد أبو العينين يقود حملة عالمية لتجريم الإساءة للأديان بقانون دولي|فيديو

وزير الخارجية: حوار السيسي وماكرون وضع ملف حقوق الإنسان في حجمه الحقيقي .. فيديو

بين الجمهورية العلمانية والقيم الدينية.. قراءة في خطاب ماكرون تجاه الإسلام

محامي: لا يحق لدول أوروبا التدخل فى شئوننا الحقوقية والقضائية

ادعاءات مخالفة للحقيقة.. مجلس الشيوخ المصري يرفض بيان البرلمان الأوروبي

أمين مساعد حماة الوطن: البرلمان الأوروبي يستند على معلومات وتقارير مغايرة ومغلوطة للواقع

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. عدد زيجات السندريلا سعاد حسني

هل يفعلها.. رمضان صبحي يثير الجدل قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبيراميدز

اليوم.. 3 منتخبات تغادر القاهرة بعد المشاركة في مونديال اليد

انتحار أم قتل.. مصرع ممثلة شهيرة فى ظروف غامضة

غرامة 100 ألف ريال .. تحذير سعودي شديد اللهجة للعمالة بالمملكة

اتجاه فى بيراميدز لمنح رمضان صبحي شارة القيادة أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية