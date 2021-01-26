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محافظات

محافظ المنوفية: تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لـ ذوى الهمم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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مروة فاضل
التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الثلاثاء، بوفد من ذوي الهمم بمكتبه بالديوان العام لبحث شكاواهم والاستماع إلى مطالبهم، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئة والاستماع إلى مطالبهم وبحث شكاواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك من خلال لقاءاته المتعددة معهم.


تناول اللقاء عددا من الملفات التي تهم ذوي الهمم، وعلى رأسها إنهاء إجراءات إنشاء نادي لذوي الهمم بقرية شبراباص، حيث وعدهم المحافظ باستكمال باقي الإجراءات وإزالة المعوقات لإنشاء النادي ليصبح متنفسا لهم لمزاولة أنشتطهم الرياضية والثقافية.


وقدم الوفد الشكر لمحافظ المنوفية على مجهوداته الدائمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومد يد العون لذوي الهمم واهتمامه بالتواصل الدائم معهم وتلبية مطالبهم.


وأكد محافظ المنوفية استمرار عقد لقاءات دورية مع ذوي الهمم للاستماع إلى مشكلاتهم وطلباتهم ودمجهم في جميع القطاعات والفاعليات، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لضمان توفير حياة كريمة.
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