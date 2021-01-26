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رياضة

أخطاء فادحة للحكام بسبب VAR.. سعفان الصغير: عودة الحراس الأجانب للدوري مرفوضة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
اكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمي فريق الاسماعيلي ان التوصيه الخاصة بعودة حراس المرمي الاجانب قرار خاطىء وسيؤثر سلبا على اداء الحراس المصريين مشددا ان جميع الحراس في مصر على مستوى عال فلماذا التفكير في هذا الامر.

وأضاف سعفان الصغير في تصريحات لـ " اون تايم سبورت " أن فريق الاسماعيلي ليس بحاجه للتعاقد مع حارس مرمي مشددا على ان مركز حراسه المرمي به حراس على مستوى مميز ولكن الفريق نفسه بحاجه للتطوير

وأضاف أن الحارس كي يؤدي دوره بشكل جيد لابد من وجود فريق متكامل حيث انه لن يستطيع صد الكرات من زوايا صعبة وسط دفاع ضعيف مشددا على ان الاسماعيلي حال فاز في مباراة بيراميدز وسموحة المقبله سيحتل المركز الخامس 

وعن تقنية الفار اكد أن هناك العديد من الاخطاء ارتكبت خلال الفترة الماضية  وتسببت تقنية الفار في اخطاء فادحه للحكام 
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