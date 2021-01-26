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رياضة

حسام البدري يحضر مباراة المقاولون وسموحة بالدوري المصري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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محمد سمير
حضر الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة المقاولون العرب وسموحه  في الدوري الممتاز بإستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر 

وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني طارق مصطفى المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل 

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

وفى سياق أخركشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها محمد أشرف “روقا” لاعب الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد طبيب الزمالك أن روقا بحالة جيدة وسيتم إجراء بعض الفحوصات الطبية له للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

وتعرض روقا للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وخضع اللاعب للعزل المنزلي، وبروتوكول العلاج المتبع للتعافي من الفيروس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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