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أخبار العالم

سوريا تنضم لمبادرة كوفاكس العالمية لتأمين لقاح كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:18 م
سوريا تنضم لمبادرة
سوريا تنضم لمبادرة كوفاكس العالمية لتأمين لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
وافق مجلس الوزراء السوري، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس، عددًا من القرارات.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، وافق المجلس على انضمام سوريا لمبادرة "كوفاكس" عبر منظمة الصحة العالمية بعد حل بعض النقاط العالقة لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.

وكلف المجلس، وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين، مؤكدا التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأقر المجلس أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية، حيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حين يتم التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

وحدد المجلس الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لها التمديد وكلف الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

ووافق على عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب على أن يتم وضع إحدى المجموعتين في الخدمة مع نهاية العام الجاري ومن المتوقع أن توفر المجموعتان 400 ميغا واط الأمر الذي سيسهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي في محافظة حلب.

وقرر مجلس الوزراء تخصيص مليار و560 مليون ليرة إضافية لاستكمال صرف مستحقات المزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضهم.
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