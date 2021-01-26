ماذا يفعل من ترك سجدة في الصلاة ناسيا ؟ .. الإفتاء تجيب

حكم من ترك سجدة في الصلاة ناسيا ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد ممدوح، قائلًا: إن كان لازال فى الصلاة وتذكر انه نسى سجدة فعليه ان يعيد السجدة ويبني عليها ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو، اما ان كان خرج من الصلاة بالكلية فعليه ان يعيد الصلاة كلها.
حكم سهو سجود السهو ، الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
حكم سهو سجود السهو
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها، منوها أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.
حكم نسيان السنن في الصلاة
السنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي:
1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
حكم الشك في عدد ركعات الصلاة
إذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.
وقت سجود السهو
سجود السهو، سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.
حكم تكرار السهو فى الصلاة
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية: أولًا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثانيًا عند الزيادة عن الصلاة.
وأضاف «العجمي»، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه "حكم تكرار السهو فى الصلاة؟"، حتى وإن تكرر السهو فى الصلاة ننظر هل ترك الإنسان فرضًا أى ركنا كالسجود أو كالركوع أو غيره فيلزمه قضاء هذا الركن أى يأتى به ثم يسجد للسهو قبل السلام، فإن ترك سُنة من السنن كالتشهد الأول فيلزمه سجدتين يسجدهم قبل السلام.
وأشار إلى أنه إذا تكرر أكثر سهو في نفس الصلاة الواحدة فلا يلزم المصلي إلا سجدتان للسهو تكونان قبل السلام.
وأضاف «العجمي»، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه "حكم تكرار السهو فى الصلاة؟"، حتى وإن تكرر السهو فى الصلاة ننظر هل ترك الإنسان فرضًا أى ركنا كالسجود أو كالركوع أو غيره فيلزمه قضاء هذا الركن أى يأتى به ثم يسجد للسهو قبل السلام، فإن ترك سُنة من السنن كالتشهد الأول فيلزمه سجدتين يسجدهم قبل السلام.
وأشار إلى أنه إذا تكرر أكثر سهو في نفس الصلاة الواحدة فلا يلزم المصلي إلا سجدتان للسهو تكونان قبل السلام.
علاج السهو فى الصلاة
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.
لافتا إلى أنه يجب المحافظة على السنة القبلية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.
مشيرا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.
ودعا الى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".
ودعا الى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".
هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن سجود السهو سُنة وليس فرضًا ومن تركه صحت صلاتُه، ومن فعله تزداد صلاته أجرًا.
وأضاف «عاشور» في فتوى له، أن سجود السهو شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، موضحًا كيفيته بأنه عبرة عن سجدتين يسجدهما المصلى، قبل السلام.
واستشهد بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.