سجود السهو .. حكم تكراره وماذا نقول فيه وهل قبل الصلاة أم بعدها؟





حكم سجود السهو.. تعريفه وصفته ووقته

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من أسباب سجود السهو الشك فى عدد ركعات الصلاة، فإذا تذكر المصلى عقب انتهائه من صلاته أنها قد زاد أو نقص شيء فى عدد الركعات أو واجبات الصلاة وفرائضها؛ سجد للسهو.



وأضاف«جمعة» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟»، أنه إذا كان الفاصل الزمنى قصيرًا بين الانتهاء من الصلاة وتذكر الركعة الناقصة؛ أتى المصلى بها ثم سجد للسهو ولا يجب عليه إعادة الصلاة كاملة، كأن يذكر المصلى الركعة الناقصة وهو يسبح الله عقب صلاته.





حكم تكرار السهو فى الصلاة

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية: أولًا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثانيًا عند الزيادة عن الصلاة.



وأضاف «العجمي»، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه "حكم تكرار السهو فى الصلاة؟"، حتى وإن تكرر السهو فى الصلاة ننظر هل ترك الإنسان فرضًا أى ركنا كالسجود أو كالركوع أو غيره فيلزمه قضاء هذا الركن أى يأتى به ثم يسجد للسهو قبل السلام، فإن ترك سُنة من السنن كالتشهد الأول فيلزمه سجدتين يسجدهم قبل السلام.



وأشار إلى أنه إذا تكرر أكثر سهو في نفس الصلاة الواحدة فلا يلزم المصلي إلا سجدتان للسهو تكونان قبل السلام.





علاج السهو فى الصلاة

لافتا إلى أنه يجب المحافظة على السنة القبلية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.



وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.

مشيرا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.



ودعا الى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة". قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.

ماذا نقول عند سجود السهو ماذا نقول عند سجود السهو ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.

وقال الشيخ على فخر: أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو : « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، ولكن من الأفضل أن نقول ( سبحان ربي الأعلى).

هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوسواس هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوساوس أثناء الصلاة .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتعرض للوسواس أثناء الصلاة لا يجب عليه أن يسجد سجودًا لـ السهو ولا أن يعيد ما يوسوس إليه الشيطان فيه.



وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوساوس أثناء الصلاة ؟ أن المصلي إذا استجاب لـ وساوس الشيطان ولم يدافعها؛ يكون عرضة لأن يعيد صلاته كلها.



وأكد أن المصلي يجب عليه أن يكون ذا عزيمة ولا يستجيب لوساوس النفس والشيطان وأن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الخشوع في الصلاة .

هل يقبل سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة



ورد عبدالسميع، قائلًا: لو سها الإنسان فى صلاته و



وأشار إلى أن بعض الفقهاء كالمالكية فرقوا بين أن يكون السهو بالنقص وأن يكون السهو بالزيادة فلو سهيت فى الصلاة وأنقصت منها ركنا فيكون



وتابع: أنه طالما أن هناك خلاف بين الفقهاء فاللمكلف أن يأخذ بالميسور له أو يأخذ بأى رأيي فقهي فهو صحيح ولا حرج فى ذلك. لو سهيت فى الصلاة وسجدت بعد التسليم هل يفسد الصلاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.ورد عبدالسميع، قائلًا: لو سها الإنسان فى صلاته و سجد للسهو بعد التسليم من الصلاة فهذا لا يفسد شيئا من الصلاة، لأن سجود السهو اختلف العلماء فى مكانه فبعضهم قال يكون قبل التسليم والبعض الآخر قال بعد التسليم.وأشار إلى أن بعض الفقهاء كالمالكية فرقوا بين أن يكون السهو بالنقص وأن يكون السهو بالزيادة فلو سهيت فى الصلاة وأنقصت منها ركنا فيكون سجود السهو قبل التسليم لو زودت فيها هيكون سجود السهو بعد التسليم.وتابع: أنه طالما أن هناك خلاف بين الفقهاء فاللمكلف أن يأخذ بالميسور له أو يأخذ بأى رأيي فقهي فهو صحيح ولا حرج فى ذلك.

سجود السهو هل قبل الصلاة ام بعده هل أسجد للسهو قبل السلام أم بعده ؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء .



وأوضح الورداني، أن الذى نختاره أن يكون سجود السهو قبل السلام فيكون هذا السجود أما لزيادة فى الصلاة أو نقصًا، حيث يجب أن نأتي بما نقص من أركان، ثم بعد ذلك نأتي بسجود السهو.



هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا وحكم نسيانه

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة أحتياطًا ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.



ورد عبدالسميع، قائلًا: لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضى سجود السهو كمن زود فى الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه ان يدرك ما أنقصه فى الصلاة أو ما زوده.

وأشار الى أننا لا يصح ان نصلى سجود السهو فى كل الصلوات بحجة اننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة اننا نصلى للسهو حال الإحتياج اليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.