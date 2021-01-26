استعدادًا لمحاكمة ترامب .. نواب مجلس الشيوخ يؤدون اليمين كمحلفين

يستعد النواب بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لتأدية اليمين كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.





وسلمت إدارة محاكمة ترامب في مجلس النواب - المكونة من مشرعين ديمقراطيين سيعملون كمدعين يوجهون الاتهامات لترامب أثناء المحاكمة - لائحة عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ أمس الاثنين، وذلك بعد الموافقة على اللائحة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، واتهامهم ترامب بالتحريض على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.





وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن إجراءات المحاكمة ستبدأ يوم 8 فبراير، وذلك وفقًا لاتفاق توصل إليه زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين، تشاك شومر.





ومن المتوقع أن يكون رئيس المحكمة هو السيناتور الديمقراطي البارز، باتريك ليهي، حيث سيتخلى رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، عن تلك المهمة إلى ليهي نظرًا إلى أن ترامب يحمل صفة رئيس سابق.





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس صراحة، أن محاكمة ترامب يجب أن تتم، معترفًا في الوقت ذاته بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث نتيجة ذلك.





يذكر أن بايدن قبل توليه السلطة أعلن أكثر من مرة أنه لن يتدخل في محاكمة ترامب، قائلًا إن الأمر يعود إلى مجلس الشيوخ، وجاء ذلك على لسانه ولسان مساعديه أكثر من مرة.