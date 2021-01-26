‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا

التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، رئيس جامعة جيبوتي الدكتور جامع محمد حسن بمقر الجامعة بدولة جيبوتى، بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر بدولة جيبوتي، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.

من جانبه، اصطحب رئيس جامعة جيبوتي الدكتور محمود ذكى والوفد المرافق له فى جولة تفقدية داخل كليات الهندسة والطب والعلوم الانسانية والعلوم والقانون بمجمع الكليات، للوقوف علي الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة داخل الجامعة.



