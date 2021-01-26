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تعليم

‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:10 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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احمد علي
 التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، رئيس جامعة جيبوتي الدكتور جامع محمد حسن بمقر الجامعة بدولة جيبوتى، بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر بدولة جيبوتي، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.
من جانبه، اصطحب رئيس جامعة جيبوتي الدكتور محمود ذكى والوفد المرافق له فى جولة تفقدية داخل كليات الهندسة والطب والعلوم الانسانية والعلوم والقانون بمجمع الكليات، للوقوف علي الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة داخل الجامعة.

￼أوضح رئيس جامعة طنطا، استعداد جامعة طنطا التام للتعاون مع جامعة جيبوتى، بدعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موضحًا أنه تم عمل جلسة مباحثات مشتركة لمدة ثلاث ساعات ‏لبحث التفاصيل النهائية للتعاون المشترك بين جامعتي طنطا وجيبوتي، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي اليوم بمقر السفارة المصرية في دولة جيبوتي.
‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا
‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا
‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا
‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا
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