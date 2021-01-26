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حوادث

وزراء الداخلية العرب يدينون الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تستهدف السعودية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تعبر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية من حين لآخر، والتي تحاول من خلالها استهداف أمن المملكة العربية السعودية،وسلامة أراضيها. 
 
وتدين الأمانة العامة بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي حاولت من خلاله المليشيات الحوثية استهداف المدنيين في مدينة الرياض مؤخرا، والذي يعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والإستقرار في المنطقة العربية، وتهديد سلامة الملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، فإنها تثمن عاليا أداء القوات المسلحة السعودية في تصديها لهذه الأعمال الإرهابية، وتضحياتها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أراضي المملكة ومواطنيها.

كما تجدد الأمانة العامة للمجلس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها.
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