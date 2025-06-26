رئيس شركة الأجهزة الطبية "XGY": نتطلع لنقل التكنولوجيا بالكامل لـ مصر

أعرب الدكتور جاو دا تين رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية "XGY"، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات الهيئة وقدرتها التصنيعية المتطورة.



وأوضح "تين"، خلال لقائه مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن شركة الأجهزة الطبية "XGY" تطلع إلى نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر.

وأِشار رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية "XGY"، إلى أن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتأسيس شركة مشتركة لتوطين كافة الصناعات الطبية مما يساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك وفتح منافذ تصديرية بالاستفادة من الميزات الاستثمارية الناجحة بالاقتصاد المصري .

تسخير الذكاء الإصطناعي والتصنيع المحلي

وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان توقيع عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة للأجهزة الطبية "XGY"، لتأسيس الشركة "العربية-الصينية" للصناعات الطبية، الذي وقعه كل من اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور جاو دا تين رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية (XGY).

جاء هذا علي هامش فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "‏Africa Health ExCon2025" في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال الفترة من 24-27 يونيو 2025؛ بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "الابتكار والإستقلال: تسخير الذكاء الإصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية".