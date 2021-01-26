وظائف الأزهر 2021 .. تعرف على آخر أخبار المناصب المطلوبة

أعلنت عدد من المناطق الازهرية، خلال الأيام الماضية، على بوابة الأزهر الإلكترونية، عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام الندب الداخلي.









ونرصد في هذا التقرير ، أخر أخبار وظائف الأزهر الشريف على بوابة الأزهر الإلكترونية.





وظيفة قائم بعمل شيخ معهد المنيرة الابتدائي

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية عن حاجتها لوظيفة قائم بعمل شيخ معهد المنيرة الابتدائي رقم 2، طبقًا لأحكام القانون 156 لسنة 2007، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، وأن يكون حاصلًا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للمؤهلات غير التربوية، وأن يكون حاصلًا على وظيفة معلم (أول أ) على الأقل، والحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين، وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقًا لبطاقة الوصف، وألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو النيابة العامة، وألا يكون حاصلًا على جزاء أكثر من عشرة أيام.





وظيفة "قائم بعمل موجه مادة لغة عربية"

كما أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية عن وظيفة "قائم بعمل موجه مادة لغة عربية" ندبًا مؤقتًا تسييرًا للأعمال، وذلك في إدارات: شبين القناطر (موجه واحد)، طوخ (3 موجهين)، قليوب (موجه واحد).





وعلى من يرغب في شغل الوظيفة التقدم بطلب تسيير أعمال طبقًا لأحكام القانون 156 لسنة 2007 ، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، وأن يكون حاصلًا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للمؤهلات غير التربوية، وأن يكون حاصلًا على وظيفة معلم (أول أ)، والحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين، وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقًا لبطاقة الوصف، وألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو النيابة العامة، وألا يكون حاصلًا على جزاء أكثر من عشرة أيام.





وظائف خالية بمنطقة سوهاج الازهرية

أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية عن احتياج المنطقة لشغل العديد من الوظائف عن طريق الندب الداخلي. وشملت الوظائف المعلن عنها (رئيسًا لقسم المعامل، ورئيسًا لقسم التغذية، وموجهًا عامًّا للمكتبات، والمواد العربية، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، وموجهًا أول لمواد الرياضيات، والقرآن الكريم، والمواد الفلسفية). وأوضحت الإعلانات التي صدرت من إدارة التنسيق أول أمس الشروط والمعايير اللازمة لشغل كل وظيفة، كما حددت الإعلانات مدة التقدم بـ 15 يومًا من تاريخ صدور الإعلان.





أعضاء فنيين لعدد من الإدارات الإشرافية

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، عن حاجتها لشغل أعضاء فنيين لعدد من الإدارات الإشرافية بديوان عام المنطقة، والتي تتضمن الإدارات التالية: - التعليم الإعدادي. - التعليم الابتدائي. - رياض الأطفال. - شئون القرآن. - المكتبات. وذلك وفق الشروط التالية: مؤهل عال مناسب، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، وعدم وجود عجز فى تخصصه، وألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية، وألا يكون موقَّعًا عليه جزاء أكثر من خمسة أيام، وألا تقل مرتبة آخر تقريرين عن تقدير فوق متوسط.





وظائف بمنطقة البحر الأحمر

وأعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية: 1) مدير الشئون الوظيفية بديوان عام المنطقة. 2) مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية. وذلك تسييرًا للأعمال ووَفقًا للشروط المعلنة. فعلى من يرغب في الترشح التقدم بطلب لمختص التنقلات بإدارة الشئون الوظيفية بالمنطقة.





شروط شغل الوظيفة: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال، ويشغل ضمن مجموعة التنمية الإدارية الخاضعين لقانون (81)، وحسب بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وألا يكون وقع عليه جزاء بأكثر من خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام منفصلة، وألا يكون مُحالًا للمحكمة التأديبية أو الجنائية، أو موقوفًا عن العمل.





وظائف قيادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

وأعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية ندبًا وتسييرًا للأعمال لحين شغلها وَفقًا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن، وهي: " مدير إدارة التعليم الثانوي"، و "مدير العلاقات العامة "، و "موجه عام رياض الأطفال"، و"مدير إدارة الأمن"، و"مدير الشئون الإدارية"، وذلك وفقًا للشروط التالية: أولًا : شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الثانوي: أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي، وأن يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة (معلم أول (أ) ) بأقدمية سنتين على الأقل، وأن يكون حاصلًا على تقريري أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم للوظيفة، وعدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، أو محالًا للمحاكمة التأديبية، أو حصل على جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.



ثانيًا: شروط التقدم لوظيفة موجه عام رياض الأطفال: أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي، وأن يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة (كبير معلمين)، ويفضل الحاصل على دورات المراجعة الداخلية والخارجية في جودة التعليم، ويرفق بالطلب ما يفيد ذلك، وأن يكون لديه القدرة على التعامل مع هذه المرحلة، وأن يكون حاصلًا على تقريري أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم للوظيفة، وعدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، أو محالًا للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية. ثالثًا: شروط التقدم لوظائف (مدير العلاقات العامة، و مدير إدارة الأمن، ومدير الشئون الإدارية): أن يكون حاصلًا على مؤهل عال - مناسب. أن يكون المتقدم على (الدرجة الأولى) المجموعة النوعية إعلام بالنسبة للعلاقات، والمجموعة النوعية أمن بالنسبة للأمن، والمجموعة النوعية تنمية إدارية بالنسبة للشئون الإدارية. أن يكون حاصلًا على تقريري أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم. عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي. ألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، أو محالًا للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية. وعلى من لديه شهادات خاصة بالحاسب الآلي أو أي شهادات أخرى (ماجستير / دكتوراه) أن يرفق صورة منها.





قائم بعمل رئيس قسم المعامل والوسائل التعليمية

وأعلنت منطقة القليوبية الأزهرية عن وظيفة قائم بعمل رئيس قسم المعامل والوسائل التعليمية بديوان عام المنطقة؛ وذلك لبلوغ شغل الوظيفة سن المعاش. وعلى من يرغب في شغل الوظيفة التقدم بطلب تسيير أعمال وشروط الطلب كما أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقراره رقم 150 لسنة 1985 وهي: أن يكون مسكن فني معمل، وألا تقل مدة خدمته عن عشرين عامًا، وأن يكون موجه معامل. وعلى من تنطبق عليه الشروط التقدم بطلب موضح فيه البيانات والوظيفة المطلوبة، ومرفق معه بيان حالة معتمد من إدارة شئون العاملين والجزاءات والملفات والتقارير لآخر عامين.





وظائف بالقليوبية الأزهرية

وأعلنت منطقة القليوبية عن وظائف عدة وظائف بنظام الندب الداخلي وهي: 1- قائم بعمل موجه لغة عربية عدد واحد ندبًا .. بإدارة القناطر الخيرية التعليمية. 2 - قائم بعمل موجه مواد شرعية عدد واحد ندبًا .. بإدارة القناطر الخيرية التعليمية. 3- قائم بعمل شيخ معهد.. فتيات البرادعة ع.ث ندبًا.. بإدارة القناطر الخيرية التعليمية. 4 - قائم بعمل شيخ معهد الكوم الأحمر الابتدائي ندبًا .. بإدارة شبين القناطر التعليمية. وعلى من يرغب في شغل الوظيفة التقدم بطلب تسيير أعمال طبقًا لأحكام القانون 156 لسنة 2007.



