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أخبار العالم

خلال يوم.. لبنان يسجل أعلى نسبة وفيات جراء كورونا.. وهذا عدد الإصابات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:39 م
لبنان يسجل أعلى
لبنان يسجل أعلى نسبة وفيات جراء كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، سجل البلاد 3505  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضمنها 3491 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 285754. 

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 73 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد وفيات كورونا عتبة الـ70، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 2477.
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