بعد وصول كلاب بايدن البيت الأبيض.. تاريخ الحيوانات الأليفة لـ رؤساء أمريكا

وصلت الكلاب الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ضمن تقليد قديم يقضي بوجود حيوانات أليفة هناك، وانضم للبيت الأبيض اثنان من الكلاب الألمان ملك بايدن وهما - تشامب وميجر - في حديقة البيت الأبيض.

وتمتلك الكلاب الجديدة قاعدة معجبين كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعشرات الآلاف من المتابعين، وتم تصوير الكلبين في البيت الأبيض، بعد أيام قليلة من انتقال أصحابها، وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: "تشامب يستمتع بسرير كلاب جديد بجوار المدفأة وأحب ميجور الركض في الحديقة الجنوبية".





وبرغم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان أول رئيس لا يمتلك حيوانا أليفا منذ أكثر من 100 عاما، ولكن للكلاب الأولى تاريخ طويل وهذه أبرز قصص الكلاب الأولى.