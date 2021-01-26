بعد وصول كلاب بايدن البيت الأبيض.. تاريخ الحيوانات الأليفة لـ رؤساء أمريكا

وصلت الكلاب الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ضمن تقليد قديم يقضي بوجود حيوانات أليفة هناك، وانضم للبيت الأبيض اثنان من الكلاب الألمان ملك بايدن وهما - تشامب وميجر - في حديقة البيت الأبيض.
وتمتلك الكلاب الجديدة قاعدة معجبين كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعشرات الآلاف من المتابعين، وتم تصوير الكلبين في البيت الأبيض، بعد أيام قليلة من انتقال أصحابها، وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: "تشامب يستمتع بسرير كلاب جديد بجوار المدفأة وأحب ميجور الركض في الحديقة الجنوبية".
وبرغم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان أول رئيس لا يمتلك حيوانا أليفا منذ أكثر من 100 عاما، ولكن للكلاب الأولى تاريخ طويل وهذه أبرز قصص الكلاب الأولى.
تشامب
حصل بايدن على تشامب منذ كان جروا صغيرا، بعد انتخابه نائبًا للرئيس في عام 2008، وكان للاسم الذي اختاره أحفاد بايدن مكانة لديهم بوصفه الدائم بالبطل، وتم تدريب الكلب بشكل أكاديمي مثل كلاب الشرطة، وتم اعتماده في عام 2018 برتبة رائد من جمعية Delaware Humane Association، ويعد أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.
بو و صني
كان كل من الكلبين (صاني ووتر دوجز بو) البرتغاليين من سكان البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما، وعندما أعلن فوزه، قال أوباما لبناته: "لقد ربح الجرو الجديد الذي سيأتي معنا إلى البيت الأبيض".
وتم منح بو هدية لأطفال أوباما من السناتور تيد كينيدي في عام 2009 ، بينما جاءت صاني في أغسطس 2013، وأثبت بو ، الذي لديه صدر أبيض وكفوف أمامية ، وصني الأسود بالكامل ، شعبيتهما من خلال المساعدة في المهام الرسمية.
سوكس وبادي
كان لدى بيل كلينتون كلب لابرادور تسمى (بادي) خلال فترة رئاسته، بالإضافة إلى قطة تدعى سوكس، ووصفت الصحافة الكلبين على سبيل المزاح على انهما أعداء، وكان يحب الكلب بادي النوم بجوار زوجة كلينتون، أما القطة ذات الفراء الأأسود والوجه الأبيض كانت تحب الجلوس فوق خزانة التليفزيون.
حتى أن هيلاري كلينتون كتبت كتابًا عن الحيوانات الأليفة، بعنوان (Dear Socks ، Dear Buddy) والذي تضمن رسائل من الأطفال وتفاصيل عن تنافسهم وعاداتهم.
بيزلي وبارني
من بين حيواناته الأليفة، كان لدى جورج دبليو بوش اثنتين من الكلاب الاسكتلندية تدعى بيزلي وبارني عندما كان رئيسًا، وظهرت الكلاب في مقاطع فيديو نشرها البيت الأبيض مثل "A Very Beazley Christmas" و "Barney Cam"، ووصف بوش بيزلي بأنها مصدر فرح، وقال إنه وبارني يشتركان في حب الهواء الطلق.
يوكي
كان الكلب المفضل للرئيس ليندون بي جونسون عبارة عن مجموعة من الكلاب تدعى يوكي، وعثرت لوسي، ابنة جونسون، على يوكي في محطة بنزين في مسقط رأسه بولاية تكساس في يوم عيد الشكر عام 1966، وفقًا لموقع متحف الحيوانات الرئاسية ، الذي يجمع معلومات عن الحيوانات الأليفة في البيت الأبيض.
ليست الكلاب أو القطط هي من حملت لقب "أول حيوان أليف". كانت هناك أيضًا طيور ، هامستر ، وحصان، ووفقًا لمتحف الحيوانات الأليفة الرئاسي، عندما كانت جاكي كينيدي تقوم بجولة لإمبراطورة إيران، فرح بهلوي، وأذهلا بجمال الحصان.