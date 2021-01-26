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أصعب موقف فى حياتى.. مذيعة إكسترا تكشف اسم الضيف المتوفي أثناء تسجيل لقاء تليفزيون معها.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:01 م
الإعلامية آية عبد
الإعلامية آية عبد الرحمن
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البهي عمرو
قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنها تحدثت فى حلقة أمس عن شخصية محترمة كانت تجرى معها حوار تلفزيونى مسجل، وتوفت.

وأضاف آية إنها لم تستطع أمس أن تذكر أسم الشخصية التى كانت معها وتوفت قبل أن تتحدث مع الجهة التى كان يعمل فيها وهى وزارة الطيران وهذا من أساسيات المهنة.

ولفتت آية، إلى أن الضيف المتوفي أثناء لقائه معها، هو " المهندس الراحل أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة و الاعمال الفنية".

وقالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنها تمارس مهنة الإعلام من 10 سنوات ، ولكنها تعرضت لأصعب موقف بمسيرتها المهنية حتى الآن.

وأضافت آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وضعت فى أصعب موقف قد يوضع به إعلامي، أثناء تأديته لعمله.


وأوضحت أنها كانت مكلفة بإجراء حوار تليفزيونيً مع شخص محترم جدا، خلال جولة ستقوم بها بأحد الأماكن، وبالفعل ذهبت في طريقها إلى هذا الرجل، لتقوم بعملها، ومع بداية تسجيل الحوار شعرت أن هذا الرجل يعاني من بعض التوتر بعدما شاهدت تعرقه بشكل كبير.


وأشارت إلى أنها طلبت من زملائها إيقاف التصوير، وطلبت من الرجل أن يتوقف حتى يجمعا أفكارهما سويًا، ويكملا الحوار بشكل جيد.


وتابعت أنه بعد فترة قصيرة، طلب الرجل استكمال الحوار، وعرض عليها  ضرورة التصوير مع عمال مكان الجولة الذين يرأسهم في العمل، ثم بدأ الحوار، وبعد مجموعة من الأسئلة تفاجأت بهذا الرجل يسقط على الأرض متوفىا،خلال أقل من 30 ثانية.
 
وقالت: "الحياة مش مستاهلة، والدنيا دي كلها متستاهلش كل هذا التكالب والتصارع علشان تبعد زميلك لك بالعمل عن المكان أو المنصب الذي ترغب في الوصول إليه".

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