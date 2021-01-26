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رياضة

بسبب حسين الشحات.. مارادونا يتصدر تريند تويتر.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
تصدر النجم العالمى الراحل مارادونا تريند موقع التوصل الاجتماعى " تويتر " بسبب لمس حسين الشحات لاعب النادى الاهلى الكرة بيده فى مبارة الاهلى و بيراميدز التى انتهت بالتعادل السلبى . 


ودشن عدد كبير من جماهير الكرة المصرية هاشتاج مارادونا وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 


و اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

التعادل رفع رصيد النادي  الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة .

ويستعد النادي الاهلي للسفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية فى مواجهة قوية أمام الدحيل القطري .  

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