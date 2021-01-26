اللجنة الطبية لمونديال اليد: الاتحاد الدولي سيكشف مزاعم تسمم لاعبي منتخب سلوفينيا ..فيديو

أكد الدكتور حازم الخميسي، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021، أن مدير المنتخب السلوفيني طلب تقريرا طبيا بإصابة 14 لاعبا بالتسمم، رغم عدم ظهور أي أعراض عليهم .





وأضاف "الخميسي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، أن أحد لاعبي منتخب سلوفينيا أعلن شعوره بألم في البطن، وبعد الكشف عليه لم نكتشف أي إصابة.





وتابع رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021، أن الاتحاد الدولي سيبذل كل جهده في كشف الحقائق، خاصةً أن الفريق شعر بالتعب بعد مباراته مع المنتخب الوطني المصري.





وأشار الخميسي إلى أن وزارة الصحة المصرية هي التي تقدمت ببروتوكول السياحة في الفنادق.