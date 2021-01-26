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رياضة

موقف محمد هاني من مباراة الدحيل القطري بمونديال العالم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة بالأهلي عن أن فرص لحاق محمد هاني بمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 لكأس العالم للأندية ضعيفة للغاية.

وتعرض محمد هاني للإصابة في الشوط الأول في مباراة بيراميدز وخرج وحل بديلًا له أحمد رمضان بيكهام.

وقال مصدر بالجهاز الطبي للأهلي إن إصابة محمد هاني عبارة عن شد في العضلة الخلفية وفرص لحاقه بمباراة الدحيل ضعيفة ولكن سيخضع لأشعة غدًا لتحديد موقفه من تلك المواجهة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع بيراميدز دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري.

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