تعليق خيرى رمضان على طلب برلماني بإصدار جواز سفر دبلوماسي لأزواج النائبات

قال الإعلامى خيرى رمضان، إن أحد النواب، طالب بـ "جوار سفر دبلوماسي" لأزواج النائبات، وأنا لا أفهم، لماذا نوسع الحصانات، فنحن نتفهم أن يمتلك النواب جواز سفر دبلوماسى لأنهم نواب الشعب، ولكن هل من ضمن القانون، أن يطالب النائب "بأخذ المدام معه وهو مسافر"، أو "اصل احنا طالعين فسحة".





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس، إذا سافر النائب فى أمر خاص، عليه أن يسافر بجواز السفر العادى الخاص به، وإذا سافر بجواز السفر الدبلوماسي، فديدفع 300 جنيه فقط في المطار، حتى تدخل زوجته vip في المطار.





وتابع، "في وزارة الداخلية هناك أمور مستجدة مثل المخالفات الإلكترونية.. فلماذا لدينا امتيازات لآخرين يستطيعون القيام بمخالفات ولا يدفعون غرامات، فجميعنا سواسية أمام القانون، ولماذا البرلماني يريد أن يكون لها جواز دبلوماسي، ولماذا زوج النائبة يحصل على جواز سفر دبلوماسي"







