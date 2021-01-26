ضبط 12 ألف كمامة وسرنجة مجهولة المصدر بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتأكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والاشتراطات والاسعار المقررة وردع المخالفين .





نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى،اليوم الثلاثاء، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.





أسفرت الحملة عن ضبط 20 ألف سرنجة طبية للكبار والأطفال 5 سم و 3 سم مجهولة المصدر و 2000 كمامة بدون أي مستندات تدل علي مصدرها وذلك بمركز توزيع مستلزمات طبية غير مرخص.





يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الإثنين الماضي ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون .





وأسفرت الحملة عن ضبط٤٨٠ ‪شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢٤طن مبيد زراعى مجهولة المصدر بأحد المحلات، كما تم ضبط ٢٧ عبوة مبيد زراعى منتهية الصلاحية بأحد المحلات المبيدات الزراعية.





كما تم ضبط ١٩ عبوة جبن منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية، وضبط جزار لعرض لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج السخانة، ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص.





وتم تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار بمحل لحوم.





كما نفذ قسم الرقابة على المخصبات والمبيدات بمديرية الزراعة بالبحيرة وبالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح والمجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأسفرت الحملة عن المرور على 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية وتلاحظ وجود 2 محل بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجله.





كما تم ضبط 60 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.





الجدير بالذكر انه تم المرور خلال الشهر الجارى على 216 مصنعا ومخزن ومنشأة ومحل وتلاحظ وجود 127 مرخصا و 64 بدون ترخيص و 25 تحت الترخيص وتم تحرير 4 محاضر والتحفظ على عدد 274 عبوة.







ويذكر أن محافظ البحيرة شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين .





في نفس السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر ديسمبر الماضي بالمرور على المنشآت الغذائية وعددها 608 منشآت وتم سحب 1176 عينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن الآتي:-





- تحرير 576 محضرا والتوصية بإيقاف 7 منشآت.

- إعدام 1042 كيلو جراما لأغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي و 18 لتر مياه غازيه وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية.

- إصدار 3325شهاده صحيه من مراكز الفحوص، وبلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم اعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 266 شهادة.







ونفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو حمص.







أسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تموينية بالمخابز منها 8 مخالفات نقص وزن يتراوح العجز ما بين 7جم و 14 جم فى متوسط وزن الرغيف الواحد، مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى وتم تحرير تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات .





ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت ايتاي البارود.







أسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.

وكما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير 6 محاضر لأصحاب المخابز منهم 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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