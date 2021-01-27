مصادرة 33 شيشة وغلق مقهيين مخالفين في حملة ليلية بـ دسوق .. صور

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع قسم شرطة دسوق، حملة رقابية استهدفت المرور على كافة المقاهى والكافيهات على كورنيش النيل؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وأسفرت الحملة عن مصادرة 33 شيشة وغلق وتشميع مقهيين مخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





جاء ذلك بحضور، عيد قلاشة، رئيس قرية أبومندور، النوبتجى الليلى لديوان مجلس المدينة ، والنقيب عبد الله مخلوف، ورامى حماد، مسئول الغلق الإداري والمتابعة الميدانية.





يأتي ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء.