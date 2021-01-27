الأمين العام للناتو يبحث مع بايدن هاتفيا التحديات المشتركة ومواجهة نفوذ الصين

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مجموعة التحديات التي يواجهها حلفاء الناتو، مثل مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك في أفغانستان والعراق والتعامل مع روسيا على نحو أكثر حزمًا ومعالجة الآثار المترتبة على نفوذ الصين على أمننا.









وأفاد حلف الناتو عبر موقعه الرسمي اليوم، الأربعاء، بأن ستولتنبرج هنأ بايدن على تنصيبه، وقال إنه "كان دليلًا واضحا على قوة الديمقراطية الأمريكية والقيم التي نتشاركها وبدء فصل جديد لتحالفنا عبر الأطلسي".









ورحب الأمين العام للناتو بتركيز بايدن على إعادة بناء التحالفات، مشددًا على أن "الناتو" هو المكان الذي يلتقي فيه الأوروبيون والأمريكيون يوميا وأنهم معًا يمكنهم مواجهة تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها.









واتفق ستولتنبرج وبايدن على العمل معا من أجل التحضير لقمة الناتو في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتخذ القادة قرارات لجعل التحالف القوي أقوى.







