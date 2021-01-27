الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه رياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا والرياح نشطة.





ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا، ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.





ويكون الطقس مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة في الجنوب ونشطة في الشمال.



