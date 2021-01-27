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فن

إطلالة رقيقة وجذابة من كارمن سليمان في أحدث ظهور.. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:12 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن مرتدية بلوزة كلاسيكية باللون البيج مع رباط أسود رقيق على العنق ،وتميزت بمكياج هادئ بالألوان الترابية يتناسب مع إطلالتها الصباحية.

وتستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية جديدة بعنوان "الذكرى الشتوية"، وذلك على شكل فيديو كليب من إخراج زوجها مصطفى جاد.

أغنية "الذكرى الشتوية" كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، ومن المقرر طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب" مساء يوم الخميس.

يذكر أن هنأت الفنانة كارمن سليمان، الملحن نادر حمدي بعد زواجه، السبت الماضي، بفتاة من خارج الوسط الفني.

ونشرت كارمن سليمان صورة لها مع زوجها مصطفى جاد، رفقة نادر حمدي، من حفل زفافه، وعلقت عليها "ألف مبروووك يا نادر ربنا يخليكوا لبعض أنت وسارة، ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة يا رب" .

واحتفل الفنان نادر حمدى بزفافه داخل احد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.
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