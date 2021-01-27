5 سنوت تحت المراقبة.. المؤبد للداعشي المتهم بالهجوم على قسم الضواحي

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها علي الداعشي المتهم بـ " الهجوم علي قسم شرطة الضواحي ".





حيث عاقبته بالسجن المؤبد وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.





كانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة " داعشي " وهو متهم يدعي أحمد جمال عبد الفضيل ابراهيم واسمه الحركي " ابو جندل " ويبلغ من العمر 23 عاما حاصل علي ليسانس اداب في القضية رقم 1205 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ " الهجوم علي قسم شرطة الضواحي " إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على خلفية اتهامه بالانضمام الي جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون..