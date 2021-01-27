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برلمان

نواب تهاجم وزيرة الثقافة: تراجعت السينما والمتاحف المصرية فى عهدها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:23 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وجه عدد من النواب، انتقادات إلى وزيرة الثقافة، مؤكدين أن دور الوزارة غاب عن الإهتمام بالشأن الخارجى، وعدم الوصول بأنشطة الوزراة إلى الريف وتراجع السينما المصرية والمتاحف المصرية.

جاء ذلك خلال كلمات النواب للتعقيب على بيان وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، عن أداء وزاتها خلال العامين الماضيين، بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي

قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، للاسف غاب دور الوزارة عن الاهتمام بالشان الخارجى ولاسيما على المستوى الافريقى، متابعا، وايضا دور السينما تراجع دورها، كما ان المهرجانات السينمائية التى تكلف الدولة مبالغ طائلة اين نحن من مهرجانات دولية مثل مهرجان كان.

وتابع، أيضا السيرك القومى، للأسف لا نهتم به وهو يعد ثروة قومية، لاسيما وان لدينا مواهب كبيرة فى السيرك القومى، مشيرا إلى أن المتاحف الفنية تراجع دورها خلال الفترة الاخيرة.

ومن جانبه قال النائب محمد أبو هميلة، العقل الذى لايملأه فكر وثقافة يكون فرصة لملأه بفكر التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الوزراة لاتؤدى دورها على الوجه الأكمل خاصة فى الريف.

وتساءل النائب احمد حمدى خطاب، عن دور الوزارة فى مواجهة انتشار ظواهر مثل  الالحاد والشذوذ والمخدرات والإنتحار ، موضحا ان الثقافة والفكر يكون بمثابة طوق نجاه من تلك الظواهر الغريبة علينا ، مطالبا بتنظيم مسابقات فى الشعر والنشر والقصة وإعادة دور المكتبة.
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