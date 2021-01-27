محافظ الغربية يفتتح مدرستين بمركز بسيون بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن افتتاح المدارس الجديدة والاهتمام بقطاع التعليم من أهم أولويات المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والارتقاء بجودة التعليم المقدم لأبناء المحافظة، جاء ذلك خلال جولة الافتتاحات التي قام بها المحافظ صباح اليوم بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفي فراج مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.









بدأت الجولة بافتتاح المبني الجديد بمدرسة صالحجر الإعدادية بنات بمركز بسيون بتكلفة ٣ مليون و ٩٣٨ ألف جنيه، والذي يتكون من دور أرضي و ٤ أدوار علوية تحتوي على عدد (٦) فصول، عدد (١) معمل، عدد (١) غرفة تحضير، عدد (١) مظلة، عدد (١) غرفة إدارة، عدد (١) غرفة كمبيوتر، عدد (١) صالة متعددة الأغراض، عدد (١) غرفة مجالات وعدد (١) غرفة مدرسين.





كما افتتح محافظ الغربية المبنى الجديد بمدرسة عزبة السعداوي للتعليم الأساسي بتكلفة ٦ مليون و ١٧٧ ألف جنيه، ويتكون من عدد (٩) فصول، عدد (٢) فصل رياض أطفال، عدد (١) غرفة مجالات، عدد (١) مكتبة، عدد (١) معمل، عدد (١) غرفة تحضير، عدد (١) غرفة كمبيوتر، عدد (١) غرفة مصادر، عدد (١) غرفة إدارة، عدد (١) غرفة مدرسين، عدد (١) صالة متعددة الأغراض، عدد (١) مظلة، عدد (١) غرفة مشرفة، عدد (١) غرفة مدير وعدد (١) غرفة أخصائي نفسي واجتماعي.



