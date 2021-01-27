محافظ الغربية: غلق 2991 منشأة وتحرير 1216 مخالفة عدم ارتداء كمامة لمواجهة كورونا

يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشكل دوري ومستمر غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي ، حيث تم غلق عدد (٥٦٥) محلا، عدد (١٤٣) سوق، عدد (١٨١) مطعم، عدد (٣٢٧) مقهى، عدد (٣١٤) ورشة و (٦٤٣) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٢١٧٣) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.









كما أشار المحافظ إلي أنه تم غلق وتشميع عدد (٨١٨) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.





ويهيب محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .





كما تابع محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم تحرير عدد (٩٤) محضر لأشخاص لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح مع عدد (٨٩) محضر بإجمالي مبلغ ٤٤٥٠ جنيها ، ولم يتم التصالح على عدد (٥) محاضر وتم تحويلهم للنيابة العامة يوم اليوم الثلاثاء ٢٦ يناير ٢٠٢١ م .





وباشر المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (٩) سوق، عدد (٨) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٧) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم.





يُذْكَر أنه تم تحرير عدد ( ١٥٧٣ ) محضر لأفراد وعدد (٤٢) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض عدد (١٦٢) سوق ، عدد (٦١) فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد (٢٢٩) مركزًا للدروس الخصوصية في ١١ يوما.



