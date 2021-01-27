محافظ الدقهلية: الاستثمار الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة لتعظيم إيرادات الدولة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم باعضاء اللجنه الدائمة للتراث المعمارى بالقرار رقم 469 لسنه 2020 وذلك فى اطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتنفيذا للقانون الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.





واكد المحافظ لاعضاء اللجنه على ضرورة العمل بروح الفريق وبكل الجدية والشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام.





واشار المحافظ الى ضرورة المراجعة الدائمه لاعمال الحصر التى تتم، وان تحرص الامانه الفنية للجنه بتدوين كافة اجراءات اللجنه ومناقشتها وقراراتها فى محاضر معتمده حرصا على حقوق المواطنين وحقوق الدولة .





يذكر ان اللجنه التى اعاد محافظ الدقهلية تشكيلها تضم فى عضويتها ممثلى وزارة الثقافه ووزارة الاسكان ، واعضاء هيئة تدريس بالجامعات من المختصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والاثار والتاريخ والفنون ، وتضم الفنية ممثلى التخطيط العمرانى والشئون القانونية والشئون المالية والادارية وادارة التراث المعمارى والمشروعات والتنظيم والمتغيرات المكانية وقواعد البيانات بديوان عام المحافظة.



وكان الإجتماع قد تناول استعراض ومناقشة المقترحات المتعلقة بضرورة الاستغلال الامثل لكافة الاصول والمبانى الغير مستغله بنطاق المحافظة بما يستهدف تعظيم إيرادات الدولة وبما يعود بالنفع على المواطنين





واكد المحافظ على تقديم كافه اوجه الدعم والمساندة لاعمال اللجنه مشيرا الى الى ان هناك تنسيق وتعاون كامل مع جهاز التنسيق الحضارى لتفعيل اعمال اللجنه،





كما اكد المحافظ على ضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية وذلك للحصر الشامل للمنشآت التى تناولها القانون 144 لسنة 2006.بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت الغير آيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية .



