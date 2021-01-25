محافظ الدقهلية يضع إكليل زهور على النصب التذكارى للشهداء بمعسكر الأمن المركزى

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين أن الشرطة المصرية تؤكد دائما انها صمام الأمن والامان للشعب المصري وتثبت يومًا بعد يوم بسالتها وقدرتها علي تحقيق رسالتها في خدمة الشعب فضلًا عن تفانيها مع القوات المسلحة فى الحفاظ على مقدرات الوطن.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمقر معسكر الأمن المركزى بسندوب وكان فى استقباله القيادات الأمنية والشرطية، اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبد الواحد مدير الإدارة العامة للأمن الوطنى والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الشرطية والامنية والعسكرية.





وقام محافظ الدقهلية بوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء وقرأ الجميع الفاتحة على ارواح شهداء الوطن وقدم التهنئة بعيد الشرطة المصرية، وذلك تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عالية مرفوعة الهامة.





وأعرب محافظ الدقهلية عن امتنانه وتقديره لرجال الشرطة البواسل ومعهم القوات المسلحة المصرية لبذلهم الغالي والنفيس في سبيل حماية تراب الوطن وتحقيق الامن والامان لمصرنا الغالية، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.