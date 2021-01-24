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محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة تطوير 26 قرية بمركز شربين

الأحد 24/يناير/2021 - 12:49 م
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد اليوم الأحد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمديرى مديريات الخدمية وقطاعات المرافق  وبحضور عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد والمحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.

وتم خلال الاجتماع متابعة الاجراءات التنفيذية والاعمال الجارية لتنفيذ المبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للمشروع القومى لتطوير القرى وضمنها 26 قرية بمركز شربين .

وأوضح المحافظ أن القرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة تم وفق دراسات توضح القرى الاكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها وتشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انشاق.

كما تم التأكيد على أهمية تضافر جهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمشروعات المقرر تنفيذها فى اطار المبادرة  والتشديد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير للقرى خلال عام 2021.

 وأضاف المحافظ أنه سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار إليها فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء، إضافة إلى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة، فضلا عن الغاز الطبيعى، بالإضافة لمشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة وايضا الطب البيطرى.

وأشار المحافظ الى انه تم الانتهاء من جميع الاجراءات الفنية والادارية والمقايسات الخاصة بمشروعات المبادرة، وأن هناك متابعة أولا بأول كافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق  منذ الإعلان عن تنفيذ المبادرة فى  نطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتعامل الفورى وإزالة أية معوقات طارئة. 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة تطوير 26 قرية بمركز شربين
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة تطوير 26 قرية بمركز شربين
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة تطوير 26 قرية بمركز شربين
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة تطوير 26 قرية بمركز شربين
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة تطوير 26 قرية بمركز شربين
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