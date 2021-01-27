برلماني يطالب بمجموعة وزارية لـ"بناء الإنسان"

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الثقافة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكري والفني، مشيرا إلى أنها تمثل القوة الناعمة الحقيقة لمصر.





وطالب في تعقيبه على بيان وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بأهمية أن يكون هناك مجموعة وزارية على غرار المجموعة الاقتصادية وهذه المجموعة لبناء الإنسان، موضحًا أنه يتم الحوار في هذه المجموعة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة والثقافة والشباب والرياضة لبناء الإنسان.





وأكد أبو العلا، أن المهرجان يقوم بدور كبير في الترويج للسياحة، مستشهدًا بمهرجان أسوان للمرأة، ومهرجان الأقصر لأفريقيا، قائلا: "علينا الإكثار من هذه المهرجانات لدعم السياحة".





وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون لوزارة الثقافة دور في "اصطياد" المواهب والمبدعين في كل النشاطات من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتنميتها وتعظيم دورها.





وفي ذات السياق، طالب أيمن أبو العلا، بضرورة قيام وزارة الداخلية بمراجعة الأكواد فيما يتعلق بموافقة الدفاع المدني لإنشاء قصور الثقافة، لافتا إلى أن قصر ثقافة السادس من أكتوبر مشكلته إن كانت في التمويل سيتم حلها من خلال البرلمان بزيادة الموازنة، ولكن الإشكالية في موافقة الدفاع المدني.