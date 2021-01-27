أمين سر "فتح" يثمن الموقف المصري الداعم للحوار الفلسطيني

ثمن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، الموقف المصري الداعم للحوار الوطني الفلسطيني، والدور الهام الذي لعبته لتذليل العقبات أمام انجاز الاتفاق، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية على دعمهم للحوار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن ذلك جاء خلال لقاء الرجوب، السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، اليوم /الأربعاء/، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية.

ووضع الرجوب، السفير طايل خلال اللقاء في صورة التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات الشاملة بعد إصدار المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد عقدها، إضافة للاستعداد لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي ستحتضنه القاهرة خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد الرجوب ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين فلسطين ومصر على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.