ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العسومي: التدخلات الخارجية والإقليمية في الشؤون الداخلية العربية تهديد كبير للأمن القومي العربي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن التدخلات الخارجية والإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي العربي.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي اليوم /الأربعاء/ خلال لقاء "العسومي" والوفد المرافق له مع السفراء العرب المعتمدين لدي جيبوتي، حيث تطرق النقاش إلى الوضع العربي الراهن والتحديات التي تواجه الأمة العربية داخليًا وخارجيًا.

ونبه رئيس البرلمان العربي،خلال اللقاء، إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وتتفاقم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف التي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الدول والمجتمعات العربية، تتطلب تعزيز وتنسيق الجهود العربية في مواجهتها.

واستعرض" العسومي" خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي والتي تهدف إلى تعزيز دوره في مواجهة هذه التحديات، وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، سواء لتعزيز التواصل والتنسيق فيما بين الدول والشعوب العربية، أو في الدفاع عن قضاياها العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. 

وخاطب رئيس البرلمان العربي، السفراء العرب باعتبارهم يحملون مسئولية عظيمة في هذا الشأن مرتبطة بدورهم في تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود العربية الرسمية في مواجهة هذه التحديات والتهديدات، مؤكدًا أن الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية وجهان لعملة واحدة في حماية مصالح الشعوب العربية والدفاع عن أمنها وسيادتها.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به السفراء العرب لدى جيبوتي في حشد الدعم العربي لها، خاصة في ظل معرفتهم الكاملة بواقع واحتياجات الدولة، فضلًا عن دورهم الهام في تعزيز علاقات الإخوة وبناء جسور التواصل المستمر والتفاهم بين جيبوتي والدول العربية. 

ودعا رئيس البرلمان العربي، كافة الدول العربية إلى فتح سفارات لها لدى جيبوتي لتعزيز العلاقات معها على كافة المس
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بإطلالة لامعة.. درة تثير الجدل على إنستجرام في أحدث ظهور لها

وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

رجاء خاص من حازم إمام لـ مسؤولي الزمالك بشان أيمن حفني

الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

بعد نشرها مقطع فيديو.. فصل موظفة من عملها بسبب تيك توك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد