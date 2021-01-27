وزيرة البيئة: الانتهاء من الصرف المخالف للمنشآت البترولية على خليج السويس بنهاية 2021

أعلنت الدكتوة ياسمن فؤاد ، وزيرة البيئة عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة منها تنفيذ مشروع اداره تلوث الهواء وتغيرالمناخ بالقاهرة الكبرى والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي(المرحلة الثالثة).





وقالت فؤاد خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان انه تم الانتهاء من الصرف المخالف للمنشأت البتروليه على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.





وأشارت وزيرة البيئة إلة أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمارالقطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.