ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة البيئة: الانتهاء من الصرف المخالف للمنشآت البترولية على خليج السويس بنهاية 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:00 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أعلنت الدكتوة ياسمن فؤاد ، وزيرة البيئة عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة منها تنفيذ مشروع اداره تلوث الهواء وتغيرالمناخ بالقاهرة الكبرى والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي(المرحلة الثالثة).

وقالت فؤاد خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان انه تم الانتهاء من الصرف المخالف للمنشأت البتروليه على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأشارت وزيرة البيئة إلة أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمارالقطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ياسمين فؤاد: زيارات ميدانية لتنفيذ الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس

وزيرة البيئة: وضعنا المخططات الرئيسية لمخلفات كل محافظة.. فيديو

وزيرة البيئة عن مشكلة المخلفات: بنخطط وملناش دعوة بالتنفيذ

وزيرة البيئة: نعمل على التخلص من السحابة السوداء والحفاظ على المحميات الطبيعية

وزيرة البيئة : نفتقر إلى البنية التحتية التي تخدم إزالة المخلفات..فيديو

بداية الاستثمار الأخضر.. وزيرة البيئة تعلن إنجازات 2020

ترشيحاتنا

أحمد جمال سعيد يكشف عن علاقته بـ رانيا فريد شوقي.. فيديو

رئيس منظمة الصحة العالمية يحذر العالم من كارثة لن تترك أحدًا

الحكومة: افتتاح الجزء من محطة "العتبة" حتى محطة "الكيت كات" ديسمبر 2021

بدلًا من الأنف.. المسحة الشرجية أكثر دقة في اكتشاف كورونا

وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

اهدى علشان تحقق طموحاتك .. شوبير يوجه نصيحة مهمة لـ رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد