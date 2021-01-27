جامعة أسيوط : امتحانات الفصل الأول عقب إجازة نصف العام .. وعودة الطلاب للمدن 18 فبراير

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عمداء كليات الجامعة النظرية والعملية بسرعة الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، من أجل إعلانه خلال الأسبوع الأول من فبراير تنفيذًا للقرارات المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن .





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جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لجلسة مجلس الجامعة ، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات و أمين عام الجامعة.





وأشار رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني يوم 21 فبراير 2020 على أن يشهد بدايته إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب الجامعيين وكذلك إجراء امتحانات الدراسات العليا التي كان من المقرر إجراؤها فى الفصل الدراسي الأول لكليات القطاع الطبي.





وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من إجراء امتحانات المرحلة الجامعية وذلك حتى يتسنى بدء العملية التعليمية الخاص بالفصل الدراسي الثاني عقب ذلك مع ترك الحرية لبعض الكليات ببدء الدراسة في الأيام البينية خلال فترة الامتحانات بما لا يضر بمصلحة الطالب .





ومن جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إلى متابعته شخصيًا لعملية وضع جداول الامتحانات وخاصةً في الكليات ذات الكثافة العددية العالية والتى يتم إجراؤها فى صالات الامتحانات والتى مقرر أن تمتد حتى 27 مارس 2021 ، وقد تم بالفعل اعتماد الجداول وستعلن خلال الأسبوع الأول من فبراير 2021 .



