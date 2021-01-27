ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يسجل 870 إصابة و14 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:18 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (870)  إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث احتلت العاصمة الاردنية عمان قمة هرم الإصابات بـ 483 إصابة. 

وأوضحت الصحة الاردنية ان  إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى (323,111) حالة بينهم  (7769) حالة نشطة. 

كما سجلت الصحة الاردنية  (14) حالة وفاة خلال الساعات الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4262) حالة.

فيما تم رصد تعافي (1075) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي (311,080) حالة.

بينما تم إجراء (24,763) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,784,233) فحصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

3088 إصابة و44 وفاة.. الأردن يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

30 وفاة و2339 إصابة جديدة.. الأردن يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

1616 إصابة و30 وفاة .. الأردن تكشف حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1674 إصابة جديدة و 14 وفاة بـ كورونا فى الأردن

خلال يوم.. الأردن يسجل 1092 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

في يوم.. الصحة الاردنية تسجل 1122 إصابة بكورونا و15 وفاة

ترشيحاتنا

تصريحات متشائمة.. أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي الجديد

رجاء خاص من حازم إمام لـ مسؤولي الزمالك بشان أيمن حفني

طلقها زوجها قبل الدخول بها ويحاول عقد القران من جديد ولا ترتضيه.. ما حكم الشرع؟

ما موعد إجراء امتحانات نصف العام للجامعات؟ .. التعليم العالي تجيب

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول