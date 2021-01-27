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محافظات

ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص في مركز إدكو بالبحيرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:02 م
ضبط مصنع رنجة بدون
ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الأربعاء، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.


وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تضمنت الآتي :-

- ضبط أحد مصانع الرنجة يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 30 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كجم

- ضبط 100 علبة سجاير مستوردة ومجهولة المصدر وغير مصرح بها فى المحلات والأسواق.

- تحرير 2 محاضر لبعض محلات الجزارة لعرضهم لحوم مكشوفة.

- تحرير محضر لأحد الثلاجات الخاصة بحفظ الجبنة البيضاء والرومى لعدم إمساك سجل الحركة.

- ضبط مصنع مربى يقوم بتعبئة المربى فى أوانٍ غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

- ضبط أحد المطاعم غير مطابق للاشتراطات الصحية ولاتوجد به شهادات صحية للعاملين بالمطعم

- كما تم ضبط إحدى محلات الجزارة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات وغير مطابقين للاشتراطات الصحية وتم قيد المحاضر بمركز شرطة إدكو.

-تحرير 10 محاضر للمخابز البلدية المخالفة بمركز شبراخيت.


يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، نفذت السبت الماضي ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز شبراخيت.

أسفرت الحمله عن تحرير  10 محاضر لأصحاب المخابز بيانها كالتالى :-

تحرير 6 محاضر انتاج خبز مدعم ناقص الوزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير 4 محاضر لمخابز  لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ورصيد الدقيق الاستراتيجي، وعدم نظافه ادوات العجين.

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ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص في مركز إدكو بالبحيرة
ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص في مركز إدكو بالبحيرة
ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص في مركز إدكو بالبحيرة
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