ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص في مركز إدكو بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الأربعاء، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.





وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تضمنت الآتي :-

- ضبط أحد مصانع الرنجة يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 30 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كجم

- ضبط 100 علبة سجاير مستوردة ومجهولة المصدر وغير مصرح بها فى المحلات والأسواق.

- تحرير 2 محاضر لبعض محلات الجزارة لعرضهم لحوم مكشوفة.

- تحرير محضر لأحد الثلاجات الخاصة بحفظ الجبنة البيضاء والرومى لعدم إمساك سجل الحركة.

- ضبط مصنع مربى يقوم بتعبئة المربى فى أوانٍ غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

- ضبط أحد المطاعم غير مطابق للاشتراطات الصحية ولاتوجد به شهادات صحية للعاملين بالمطعم

- كما تم ضبط إحدى محلات الجزارة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات وغير مطابقين للاشتراطات الصحية وتم قيد المحاضر بمركز شرطة إدكو.

-تحرير 10 محاضر للمخابز البلدية المخالفة بمركز شبراخيت.





يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، نفذت السبت الماضي ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز شبراخيت.

أسفرت الحمله عن تحرير 10 محاضر لأصحاب المخابز بيانها كالتالى :-

تحرير 6 محاضر انتاج خبز مدعم ناقص الوزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير 4 محاضر لمخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ورصيد الدقيق الاستراتيجي، وعدم نظافه ادوات العجين.

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