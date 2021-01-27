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أخبار العالم

بعد استفزاز إسرائيلي.. إيران تهدد بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:48 م
صدى البلد
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حسام رضوان
رد الجيش الإيراني اليوم الأربعاء على تهديدات إسرائيل التي جاءت عن طريق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، بـ"تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور" في حال ارتكبت إسرائيل "أي خطأ" ضد إيران.

وقال:"تهديدات إسرائيل جزء من الحرب النفسية وفي حال كانت واقعية فهي أوهام.الجيش الإيراني سيبيد تل أبيب ويمحوها إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة ضد منشآتنا النووية".

وأضاف شكارجي:"الجيش الإسرائيلي يعيش حالة رعب وهو أضعف من أن ينفذ تهديداته على الأرض. تهديد إسرائيل بتدمير منشآتنا النووية مجرد أوهام وأضغاث أحلام".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي غير قادر على مواجهة حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية على الرغم من الدعم الدولي".

وكان كوخافي قال إن  إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تخرق ما يتجاوز المسموح به، وطوّرت أجهزة طرد مركزي تسمح لها بتطوير قنبلة نووية في غضون عدة أشهر وحتى عدة أسابيع.

وأضاف:"أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بإعداد بعض الخطط العملياتية حول هذا الموضوع ونحن نعمل على تنفيذها".

وحذر كوخافي من أن "أي رفع للضغوط الأميركية المفروضة على إيران سيسمح لإيران بتطوير قنبلة، وأي عودة إلى الاتفاق النووي ستكون خطأ".

وتابع:"حزب الله يتمركز في المناطق الحضرية وفي قلب المناطق المؤهولة بالسكان المدنيين في لبنان، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي يكيّف أنماط القتال مع هذا التغيير، بما في ذلك من خلال الوسائل الاستخباراتية".

وهدد كوخافي سكان لبنان وقطاع غزة قائلا:"غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ والقذائف، هذه المناطق ستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي. من يقرر عدم المغادرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة".

وتابع أن جيش الاحتلال "لا يرصد في الوقت الحالي أن أيًا من أعدائنا يعتزم أو يفكر في شن حرب أو عملية واسعة النطاق ضد إسرائيل، لكنه يمتلك حرية للعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
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