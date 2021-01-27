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مكنوش مصدقين .. عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي منتخب كرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:18 م
عمرو اديب
عمرو اديب
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محمد بدران
قدم الإعلامي عمرو أديب، الشكر إلى لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبعد الخسارة من منتخب الدنمارك.

وكتب عمرو اديب عبر حسابه على "تويتر": "‏‏اما كان الماتش فى ايدينا طمعنا بس لازم نفتكر ان الطمع ده جه يايد الأبطال. بالنسبة لى مصر كسبت النهارده قدام ناطحات السحاب. شرفتونا يا ولاد ومكنوش مصدقين انهم هزموا العباقره المصريين. شكرا للاداء والرجوله وتستحقوا تقدير العالم كله".

ودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الاول 34\34.


وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13.

وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة الأداء المميز، في ظل لعب المنافس بكل قوته من أجل تحقيق الفوز والتأهل، إلا أن المنتخب المصري قدم أداءً مذهلًا لتنتهي المباراة بنتيجة 28\28، وفي الوقت الإضافي واصل الفراعنة التألق والصمود، ليتعادلوا في آخر لحظة بعد احتساب رمية جزائية عن طريق الـVAR.

واستطاع لاعبو المنتخب الوطني في التقدم في النتيجة خلال الوقت الإضافي الثاني، مع طرد نجم الفريق هانسن، بتألق الفراعنة بشدة، وينتج الحارس محمد عصام التيار في التصدي لركلة جزاء في الوقت القاتل.

وكانت قائمة المنتخب الوطني في المباراة ضمت كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.

وحضر المباراة عدد كبير من الشخصيات العامة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.

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