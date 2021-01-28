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أخبار البلد

يجب مراعاتها.. نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان

الخميس 28/يناير/2021 - 12:31 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الاتي:

مراعاة المحصول فى فترة التزهير:

تقليع النباتات غير الممثلة للصنف المنزرع (الغريبة)
الأستمرار فى مقاومة الحشائش إن وجدت
مداومة عملية الرى
•إضافة الدفعة الثالثة والأخيرة من التسميد الأزوتى فى أراضى الوادى إذا لزم الأمر
•ملاحظة ظهور أى أعراض مرضية خلال هذا الشهر خاصة مرض صدأ الكتان وأعراضه هى:

الظهور على شكل بثرات لونها برتقالي على الأسطح السفلية للاوراق، ثم تظهر على الأسطح العلوية، و يمكن للفطر المسبب أن يصيب السيقان و الكبسولات و في حالات الإصابة الشديدة يظهر النبات و كأنه ملون باللون البرتقالي، و تميل البثرات التي تظهر على الساق إلي الاستطالة في نهاية الموسم، يتحول لون البثرات من اللون البرتقالي إلي اللون البني. 

المقاومة : 
الطريقة المثلى لمقاومة هذا المرض هي زراعة الأصناف المقاومة. 

ويجب الحذر من وجود الحشائش والنباتات الغريبة ينعكس سلبيا على عملية التعطين وأستخلاص الألياف فيمابعد
كل التقاوى  للأصناف المحلية مقاومة لمرض الصدأ.
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