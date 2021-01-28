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تعليم

الأطراف الصناعية.. الدلتا التكنولوجية تكشف عن برنامج جديد خلال العام المقبل

الخميس 28/يناير/2021 - 09:00 ص
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة ستقوم بطرح برنامج جديد لطلابها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وكشف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا البرنامج هو "تكنولوجيا الأطراف الصناعية" حيث تم التوصل إلى عقد بروتوكولات تعاون مع الشركات والجهات المتخصصة في هذه المجالات .

وأضاف "الخولي" أنه سيتم أيضًا العمل على زيادة هذه البروتوكولات ، مع العديد من الوزارات خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022م في العديد من التخصصات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب في هذه الجوانب .

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وتابع ، أن الجامعة تسعى لزيادة مهارات وخبرات الطالب في الجوانب العملية ، وتكون في كافة المجالات لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه سيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني بالبرامج والمقررات الدراسية الموجودة به كما هي ، مع إدخال البرنامج الجديد المشار إليه بداية من العام الدراسي القادم .
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