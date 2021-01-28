الأطراف الصناعية.. الدلتا التكنولوجية تكشف عن برنامج جديد خلال العام المقبل

قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة ستقوم بطرح برنامج جديد لطلابها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.





وكشف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا البرنامج هو "تكنولوجيا الأطراف الصناعية" حيث تم التوصل إلى عقد بروتوكولات تعاون مع الشركات والجهات المتخصصة في هذه المجالات .





وأضاف "الخولي" أنه سيتم أيضًا العمل على زيادة هذه البروتوكولات ، مع العديد من الوزارات خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022م في العديد من التخصصات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب في هذه الجوانب .





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وتابع ، أن الجامعة تسعى لزيادة مهارات وخبرات الطالب في الجوانب العملية ، وتكون في كافة المجالات لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .





وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه سيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني بالبرامج والمقررات الدراسية الموجودة به كما هي ، مع إدخال البرنامج الجديد المشار إليه بداية من العام الدراسي القادم .