الإجراءات الاحترازية ضرورة.. لجنة مكافحة كورونا: مصر تخطت الفترة الثانية من انتشار الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر استطاعت عبور الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا "استطعنا تخطي الفترة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وأرقام الإصابات بدأت في الانخفاض". الأولىالإصابات





وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، " أرقام الإصابات بدأت في الانخفاض بفضل وعي المصريين والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في التجمعات".





وتابع حسام حسني "معظم المصريين التزموا بالإجراءات الاحترازية، وتعد تلك الإجراءات طوق النجاة للحد من انتشار الفيروس".





وأوضح حسام حسني "الفيروس لا ينتشر عن طريق الهواء ولكنه ينتشر عن طريق الرذاذ أو السعال أو العطس، و اللقاحات المتوفرة في العالم مكونة من جرعتين تفصل بينهما 21 يومًا، ومازال متلقو اللقاح معرضين للإصابة بالعدوى في الفترة بين الجرعة الأولى والثانية ولابد أن يتلقى الجرعة الثانية ويتبع الإجراءات".





ولفت حسام حسني "مصر تختار اللقاحات التي تقوم بالتعاقد عليها بعناية ودقة شديدة، وتتأكد من فاعلية وأمان أي لقاح قبل استعماله".



