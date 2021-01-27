صحة النواب: انخفاض في أعداد مصابي كورونا بالمستشفيات

طمأن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، المواطنين، بشأن الوضع الوبائي في مصر ، فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد ، والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال في مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن سلالتي كورونا في بريطانيا والبرازيل لم تظهرا في مصر، مشير الي أننا شهدنا انخفاضًا في أعداد الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات بمصر.





ونوه بأن الدول الاوروبية تريد تطعيم شعوبها اولا بلقاح ضد كورونا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني سينوفارم آمن تماما وأكثر أمنا من لقاح فايزر.



