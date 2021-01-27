ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحة النواب: انخفاض في أعداد مصابي كورونا بالمستشفيات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:24 م
الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم
Advertisements
عادل نصار
طمأن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، المواطنين، بشأن الوضع الوبائي في مصر، فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد، والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. 

وقال في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن سلالتي كورونا في بريطانيا والبرازيل لم تظهرا في مصر، مشير الي أننا شهدنا انخفاضًا في أعداد الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات بمصر. 

ونوه بأن الدول الاوروبية تريد تطعيم شعوبها اولا بلقاح ضد كورونا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني سينوفارم آمن تماما وأكثر أمنا من لقاح فايزر. 

وأكد أن اللقاح الصيني سينو فارم يحمي من الالتهاب الرئوي وبذلك تصبح كورونا عادية، اللقاحات لا تقدم ١٠٠٪ وقاية من كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصل إلى مصر.. لقاح سينوفارم الصيني قصة بارقة أمل لنهاية كورونا في العالم العربي

بعد وصول أول شحنة مصر.. فاعلية اللقاح الصيني سينوفارم ومدى اختلافه عن اللقاحات الأخرى

حسب الأوامر.. لماذا لم يسخر الإخوان من تعاقد تركيا لشراء لقاح صيني؟ لجان الجماعة تطلق أبواقها على مصر.. وسينوفارم تثبت فعالية عقارها بعد تجارب شملت 100 ألف متطوع

أستاذ صدر من ووهان: لقاح سينو فارم فعال ودرجة الأمان به عالية

لجنة مكافحة كورونا: بدء تطعيم المصريين باللقاح الصينى خلال الأسبوعين المقبلين

جمال شعبان: لقاحات كورونا وقاية وليست علاجا للمصابين.. فيديو

ترشيحاتنا

مش شوكولاته| ابراهيم فايق يكشف سرا عن مروان محسن بمباراة الاهلي وبيراميدز

الأمن التونسي يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة تسميم الرئيس

حكم الشرع في ترك إذاعة القرآن الكريم تعمل ليل نهار.. الإفتاء تجيب

بعد استفزاز إسرائيلي.. إيران تهدد بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض

بايدن يفجر أول أزمة داخلية في أمريكا بقرار يتعلق بالمناخ

للقادمين إليها.. دبي تعتمد إجراءات جديدة قبل دخول أراضيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

بدلة واحدة.. ياسمين صبرى وهيفاء وهبي تتنافسان بهذه الإطلالة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول